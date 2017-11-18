До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Динамо» СПб выиграло у «Луча-Энергии», уступая к 58-й минуте со счётом 0:2

Футбол

«Динамо» из Санкт-Петербурга выиграло у «Луча-Энергии» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

У гостей отличились Дмитрий Тихий и Ишхан Гелоян, у хозяев хет-трик оформил Артём Кулишев, забивший последний мяч с пенальти на 94-й минуте.

«Динамо» из Санкт-Петербурга с 41 очком занимает четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч-Энергия» (24 балла) — 17-й.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
3 : 2
Луч-Энергия
Владивосток
0:1 – Тихий – 13, 0:2 – Гелоян – 33, 1:2 – Кулишев – 58, 2:2 – Кулишев – 74, 3:2 – Кулишев – 90+4 (пен)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Динамо СПб Луч-Энергия
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент