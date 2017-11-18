«Динамо» СПб выиграло у «Луча-Энергии», уступая к 58-й минуте со счётом 0:2

«Динамо» из Санкт-Петербурга выиграло у «Луча-Энергии» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

У гостей отличились Дмитрий Тихий и Ишхан Гелоян, у хозяев хет-трик оформил Артём Кулишев, забивший последний мяч с пенальти на 94-й минуте.

«Динамо» из Санкт-Петербурга с 41 очком занимает четвертое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Луч-Энергия» (24 балла) — 17-й.