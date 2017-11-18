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«Химки» выиграли у «Томи», прервав серию из трёх матчей без побед в ФНЛ

Футбол

«Химки» выиграли у «Томи» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги, прервав серию из трёх игр без побед в турнире. Встреча проходила в Химках на стадионе «Новые Химки » и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

У хозяев дубль оформил Александр Радченко, ещё один мяч забил Андрей Мостовой. В составе гостей отличился Алексей Герасимов.

«Химки» с 29 очками занимают 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь», в активе которой 24 балла, по-прежнему находится на 16-й строчке.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
18 ноября 2017, суббота. 18:30 МСК
Химки
Химки
3 : 1
Томь
Томск
1:0 – Радченко – 22, 2:0 – Радченко – 37, 3:0 – Мостовой – 64, 3:1 – Герасимов – 77
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Химки
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