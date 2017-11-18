«Химки» выиграли у «Томи», прервав серию из трёх матчей без побед в ФНЛ

«Химки» выиграли у «Томи» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги, прервав серию из трёх игр без побед в турнире. Встреча проходила в Химках на стадионе «Новые Химки » и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.



У хозяев дубль оформил Александр Радченко, ещё один мяч забил Андрей Мостовой. В составе гостей отличился Алексей Герасимов.



«Химки» с 29 очками занимают 12-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Томь», в активе которой 24 балла, по-прежнему находится на 16-й строчке.