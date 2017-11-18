Синицын: не думаю, что «Краснодар» так отвратительно играл, что заслужил 1:4

Голкипер ФК «Краснодар» Андрей Синицын прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.



«Скажем так, я не думаю, что мы так отвратительно играли сегодня, что заслужили подобный счет. У нас были моменты, а где-то они были и острее, чем у „Спартака“. Но в целом, я думаю, 4:1 – не сказал бы, что это закономерный результат. До этих двух мячей, может, мы даже играли ярче соперника. В перекладину попадали, подходы острые были, смотрелись. Потом как-то несуразно опять сыграли в обороне. Это, наверное, немного обескуражило нас. После перерыва нам не удалось навязать свою игру, отсюда и такой результат.



Не скажу, что хотели играть полностью с позиции силы, но и не от обороны. Хотели стараться играть в свой футбол: атакующий, яркий. Но что-то не удалось.

Эпизодически кажется, что игроки не знают, что им делать? Может быть, не всегда просто получается выполнять то, что нам говорят. Наверное, так и есть. Сложно сейчас об этом рассуждать", — цитирует игрока Rusfootball.