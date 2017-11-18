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Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Реал»

Футбол

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире центральный матч 12-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Реал». Мадридское дерби состоится сегодня, 18 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано».

В таблице высшего испанского дивизиона «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, «Реал» — на третьей. В активе обеих команд по 23 очка.

Трансляция матча «Атлетико» — «Реал» начнётся в 22:45 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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