Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Реал»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире центральный матч 12-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Реал». Мадридское дерби состоится сегодня, 18 ноября, на стадионе «Ванда Метрополитано».



В таблице высшего испанского дивизиона «Атлетико» располагается на четвёртой строчке, «Реал» — на третьей. В активе обеих команд по 23 очка.



Трансляция матча «Атлетико» — «Реал» начнётся в 22:45 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».