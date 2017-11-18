«ПСЖ» победил «Нант» и оторвался от «Монако» на шесть очков

«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Дубль в составе парижской команды оформил Эдинсон Кавани, по одному голу забили Хавьер Пасторе и Анхель Ди Мария. У гостей единственный мяч на счету Прежюса Накулма.

Лидирующий в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» набрал 35 очков и оторвался от занимающего второе место «Монако» на шесть баллов. «Нант» с 23 очками в активе располагается на пятой позиции.