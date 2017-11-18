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«ПСЖ» победил «Нант» и оторвался от «Монако» на шесть очков

Футбол

«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Дубль в составе парижской команды оформил Эдинсон Кавани, по одному голу забили Хавьер Пасторе и Анхель Ди Мария. У гостей единственный мяч на счету Прежюса Накулма.

Лидирующий в турнирной таблице Лиги 1 «ПСЖ» набрал 35 очков и оторвался от занимающего второе место «Монако» на шесть баллов. «Нант» с 23 очками в активе располагается на пятой позиции.

Франция - Лига 1. 13-й тур
18 ноября 2017, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
4 : 1
Нант
Нант
1:0 – Кавани – 38, 2:0 – Ди Мария – 42, 2:1 – Накулма – 60, 3:1 – Пасторе – 65, 4:1 – Кавани – 79
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нант ФК Монако ФК ПСЖ
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