Мостовой: всем, кто кричал про отрыв «Зенита» после 5-6 туров, – это смешно

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Такого результата не ожидал. В течение первых 15 минут было видно, что игра будет открытой. Могло повезти и туда, и сюда. «Спартак» теперь — в двух очках от «Зенита», поэтому вся борьба впереди. Всем, кто что-то там кричал про отрыв «Зенита» после 5-6 туров, – это смешно.

После такой травмы, как у Зобнина, главное, выйти, появиться на поле. Оценку его игре давать не надо, человек восстановился – это уже здорово! Об игре будем говорить, когда человек заиграет так, как он играл. Сейчас ему наверняка предстоит как минимум месяц нервотрёпки. Я знаю, что такое после травмы восстанавливаться, тяжело. Для «Спартака» плюс, что Промес и Зе Луиш в порядке. Когда в «Спартаке» все здоровы, команда становится одним из претендентов на чемпионство. Этот матч — тому лишнее подтверждение.

Что будет, если Глушаков с «Марибором» не сыграет? Не думаю, что в матче с этим соперником это большая потеря. «Спартак» должен обыгрывать «Марибор» и без Глушакова, и с Глушаковым. Следующий матч с «Зенитом» станет одним из ключевых в сезоне для «Спартака». Однозначно.

Не знаю, что сказать о «Краснодаре». Удивлён выбором состава. После того как я его увидел, понял, что легко «Краснодару» в этом матче не будет. Так и получилось», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.