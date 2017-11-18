Бузникин: «Спартак» набирает форму, а «Краснодар» не в очень хорошем состоянии

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Сегодня «Краснодар» играл хуже, чем «Спартак», поэтому и проиграли. Все всё и так видели, о чём ещё здесь говорить. В принципе комментировать-то нечего. «Спартак» использовал свои шансы, использовал свои козыри. После двух пропущенных голов из-за ошибок в обороне понятно, что краснодарцы должны были идти вперёд и оголять свои тылы. А спартаковские футболисты, которые любят, могут и умеют играть на контратаках, в очередной раз эти умения и продемонстрировали. Несмотря на то, что «Краснодар» имел во втором тайме территориальное преимущество и создал какие-то моменты. Сложно сказать, могли ли помочь команде молодые воспитанники. Сегодня на поле были все лучшие.



Кто-то должен был победить. Это спорт. Это футбол. «Спартак» набирает форму, а мы сейчас не в очень хорошем состоянии. Футболисты из сборных вернулись. Всё сразу навалилось. Не бывает так, что какая-то одна составляющая становится закономерной причиной поражения. Я не вижу, что ещё обсуждать: счёт 1:4. Москвичи были сильнее. Искать причину, разбираться, работать над ошибками – это уже совсем другое дело», — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой.