Конте: Азар и Мората отлично взаимодействуют, они наконец-то готовы на 100%

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Вест Бромвич Альбион» (4:0) в 12-м туре АПЛ.

«Хорошая игра. В прошлом сезоне нам было сложно в обеих матчах с „Вест Бромвичем“, но тогда мы тоже хорошо играли. Сегодняшний матч стал лёгким, но он не был таким с начала.

Со старта сезона мы оказались под большим давлением, не говоря уже о Тони Пьюлисе. Он хороший тренер, с большим опытом и способен найти выход из этой ситуации. С его командами всегда трудно играть.

Азар и Мората отлично взаимодействуют, они наконец-то готовы на 100%. Многие забывают, что мы начинали сезон без Азара", — цитирует Конте BBC Sport.