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Тульский «Арсенал» — «Рубин» — 0:0. Видеообзор матча

Футбол

Тульский «Арсенал» и «Рубин» сыграли вничью в матче 17-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 0:0. Гости не смогли победить в четвертом матче турнира подряд.

Казанцы лучше действовали в первые 45 минут, но не реализовали несколько хороших моментов. После перерыва гости продолжили владеть территориальным преимуществом, но голов зрители так и не увидели.

Тульский «Арсенал» с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (20) — 10-й.

Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:4. Видеообзор центрального матча 17-го тура РФПЛ
Источник: Официальный сайт РФПЛ Сообщить об ошибке
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