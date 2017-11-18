Слуцкий подарил матрёшку комментатору BBC

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после матча 17-го тура Чемпионшипа с «Ипсвич Таун» (2:2) подарил матрёшку комментатору BBC и матчей «тигров» Дэвиду Бёрнсу.

«Очаровательный человек, он принёс мне матрёшку!» — написал Бёрнс в своём «твиттере».

Напомним, в матче с «Ипсвичем» «Халл Сити», ведя со счётом 2:1, упустил победу на 88-й минуте. Команда Слуцкого (17 очков) занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, «Ипсвич» (25) — седьмое.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Бёрнса.