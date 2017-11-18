Тихонов: судьи так подняли уровень борьбы, что многие удивлялись на трибунах

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после выездной победы над «Волгарём» (1:0) в матче 24-го тура ФНЛ поделился впечатлениями от игры.

«Мы выиграли тяжелейший матч. Уровень борьбы со стороны смотрелся очень прилично. Судейская бригада подняла уровень борьбы до такой степени, что многие удивлялись на трибунах. Но, считаю, именно такие игры – с такой борьбой, с таким желанием – нравятся болельщикам. Конечно, было большое количество моментов. Мы могли и пропустить в первом тайме, но выглядели неплохо. Замена Чочиева произошла из-за травмы. В какой-то момент мы потеряли нити игры, но все ребята играли друг за друга, бились и моментами выглядели неплохо. Очень рад, что мы у моего хорошего друга, Юрия Фарзуновича Газзаева, забрали три очка и увозим из Астрахани победу. Хочу пожелать „Волгарю“ удачи, потому что с такой игрой, с такой командой вы должны быть выше в турнирной таблице.

Почему мало игровой практики получает Павел Голышев? Потому что на данный момент есть футболисты сильнее. Мы считаем так. Может, кто-то думает по-другому, но в данный момент, находясь в команде, мы всё видим. Это футбол“, — цитирует тренера сайт самарцев.