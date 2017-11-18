Гвардиола: «Ман Сити» ощутит отсутствие Стоунса, обычно он играет по 90 минут

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лестер Сити» (2:0) в выездном матче 12-го тура АПЛ.

«Нам очень не повезло с травмой Джона Стоунса в первом тайме. Боюсь, ему придётся пропустить около шести недель. Отсутствие Джона будет ощутимо: обычно он играет по 90 минут. У нас не большой выбор центральных защитников, но ребята настроены на борьбу, мы найдём решение. Я очень доволен выступлением Венсана: трудно возвращаться на поединок Премьер-лиги после двух месяцев вне игры. Мы знаем его характер, уровень профессионализма и рассчитываем на него. В конце прошлого сезона Венсан помог нам выиграть семь матчей кряду.



Первый гол был результатом точных пасов — игроки хорошо спланировали свои действия и рассчитали время.

Ну а Кевин… Его талант говорит сам за себя! В прошлом сезоне он несколько раз попадал мячом в перекладину, а в этом бьёт точно в цель.



Первый матч после международного перерыва всегда сложный, но я не удивлён результатом игры на поле противника. Мы контролировали игру, сохранили свои ворота в неприкосновенности и забрали три очка», — цитирует тренера сайт клуба.