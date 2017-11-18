Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Соперник «Локомотива» «Шериф» в 16-й раз стал чемпионом Молдавии

Футбол

Тираспольский «Шериф», являющийся соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в 17-м туре чемпионата Молдавии обыграл ближайшего преследователя — «Милсами» — и в рекордный, 16-й раз завоевал титул чемпиона страны.

Выиграв на выезде со счетом 2:0, «Шериф» за тур до окончания первенства стал недосягаем для «Милсами» с 45 очками. «Милсами» набрал 37 баллов и обеспечил себе второе место.

Таким образом, «Шериф» представит Молдавию в квалификации Лиги чемпионов-2018/19.

Чемпионат Молдавии, 17-й тур.
«Милсами» — «Шериф» — 0:2.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Милсами Шериф
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент