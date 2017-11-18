Соперник «Локомотива» «Шериф» в 16-й раз стал чемпионом Молдавии

Тираспольский «Шериф», являющийся соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, в 17-м туре чемпионата Молдавии обыграл ближайшего преследователя — «Милсами» — и в рекордный, 16-й раз завоевал титул чемпиона страны.

Выиграв на выезде со счетом 2:0, «Шериф» за тур до окончания первенства стал недосягаем для «Милсами» с 45 очками. «Милсами» набрал 37 баллов и обеспечил себе второе место.

Таким образом, «Шериф» представит Молдавию в квалификации Лиги чемпионов-2018/19.

Чемпионат Молдавии, 17-й тур.

«Милсами» — «Шериф» — 0:2.