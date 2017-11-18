Хайнкес: после 20-25 минут игры «Бавария» действовала выдающимся образом

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал победу над «Аугсбургом» (3:0) в матче 12-го тура Бундеслиги.

«Важно, что мы выиграли. „Аугсбург“ хорошо начал этот сезон в Бундеслиге. Это очень организованная команда, которая имеет чёткий план на игру. С самого начала мы действовали очень хорошо позиционно, были сконцентрированны и терпеливы.

Сначала нам пришлось нелегко, потому что соперник играл очень надёжно. Но мы прибавили и после 20-25 минут игры действовали выдающимся образом. После перерыва у нас хорошо двигался мяч, и мы сделали ставку на позиционную игру. Получилось очень хорошо", — сказал специалист.