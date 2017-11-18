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Быстров: глупо утверждать, что Денисов не способен помочь сборной России

Футбол

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, выступающий за «Тосно», поделился мыслями о том, нужен ли национальной команде хавбек «Локомотива» Игорь Денисов, который не вызывался в сборную при главном тренере Станиславе Черчесове.

«По тому, как Игорь играет за «Локомотив», он лучший опорник нашего чемпионата. И глупо утверждать, что он не способен помочь сборной. Имея такого футболиста перед собственной штрафной, можно играть не в три, а в два центральных защитника. А это уже более атакующая модель», — сказал Быстров в интервью изданию «Спорт день за днём».

Напомним, когда Черчесов занимал пост наставника московского «Динамо», а Денисов защищал цвета бело-голубых, в СМИ сообщалось о конфликте между ними.

Павлюченко: Денисов заслуживает вызова в сборную России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Локомотив ФК Тосно Владимир Быстров Игорь Денисов
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