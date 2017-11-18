Ибрагимович: львы восстанавливаются не так, как люди

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал разгром «Ньюкасл Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Особое чувство. Время идет, но я всё тот же. Я совсем не беспокоился — я много тренировался. Я играю своей головой, а за коленом просто нужно следить.



Боялся ли я, что не смогу вернуться? Нет. Львы восстанавливаются не так, как люди», — сказал игрок в эфире BT Sport.

Златан Ибрагимович, завершивший восстановление после серьезной травмы колена, полученной в апреле, вышел на замену на 77-й минуте.