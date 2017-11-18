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Моуринью: Бенитес — очень умный тренер, но «МЮ» преодолел все проблемы

Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал разгром «Ньюкасл Юнайтед» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

«Мы очень хорошо играли после пропущенного мяча. Соперник начал игру лучше, они были хорошо организованы и компактны. Рафаэль Бенитес — очень умный тренер, его игроки создали нам проблемы, но мы преодолели их.

Мы сравняли счет, и команда гостей почувствовала давление. Это было очень важно, мы начали давить. Второй гол добавил нам уверенности. Они должны были пойти вперед, и у нас появилось пространство.

Люди могут говорить всё что хотят, иногда мы забиваем, иногда — нет. Но мы всегда можем крепко спать, потому что жалеть не о чем, если вы отдаете все силы", — сказал тренер в эфире BBC Sport.

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед Жозе Моуринью Рафаэль Бенитес
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