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«Базель» разгромил «Сьон», забив пять голов в ворота Митрюшкина

Футбол

«Базель», соперник ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, одержал победу над «Сьоном» в матче 15-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Базеля» в ворота российского голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина забивали Михаэль Ланг, Мохамед Эльюнусси, Кевин Буа (дубль) и Ренато Штеффен. Единственный гол у гостей на счету Марко Шнойвли. С 72-й минуты «Сьон» играл вдесятером — красную карточку получил защитник Жан Бамер.

«Базель» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. «Сьон» (14) располагается на последней позиции.

Швейцария - Суперлига. 15-й тур
18 ноября 2017, суббота. 21:00 МСК
Базель
Базель
5 : 1
Сьон
Сьон
0:1 – Шнойвли – 3, 1:1 – Ланг – 56, 2:1 – Эльюнусси – 57, 3:1 – Штеффен – 72 (пен), 4:1 – Буа – 76 (пен), 5:1 – Буа – 90+2
Удаления: нет – Бамер, 72
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Базель ПФК ЦСКА ФК Сьон Антон Митрюшкин
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