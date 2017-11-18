«Базель» разгромил «Сьон», забив пять голов в ворота Митрюшкина

«Базель», соперник ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, одержал победу над «Сьоном» в матче 15-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Базеля» в ворота российского голкипера «Сьона» Антона Митрюшкина забивали Михаэль Ланг, Мохамед Эльюнусси, Кевин Буа (дубль) и Ренато Штеффен. Единственный гол у гостей на счету Марко Шнойвли. С 72-й минуты «Сьон» играл вдесятером — красную карточку получил защитник Жан Бамер.

«Базель» набрал 26 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. «Сьон» (14) располагается на последней позиции.