Фарфан: очень устал, но доволен тем, чего Перу смог добиться в отборе ЧМ-2018

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан опубликовал фотографию из аэропорта, отметив, что доволен выходом его национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который она обеспечила себе на этой неделе.

Интересно, что Фарфан ещё не вылетел в Москву, хотя уже завтра, 19 ноября, «Локомотив» встретится с «Анжи» (начало — в 14:00 мск) в 17-м туре РФПЛ.

«Очень устал, но доволен тем, чего мы смогли добиться в отборе ЧМ-2018. Ещё ждать 5 часов до следующего рейса. Желаю всем хороших выходных», — написал Фарфан три часа назад.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Фарфана.