Вальверде: «Барселона» доминировала не так сильно, как может показаться по счёту

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Леганесом» в матче 12-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершилась со счётом 3:0 в пользу сине-гранатовых.

«Возможно, счет говорит о том, что мы доминировали сильнее, чем было на самом деле. «Леганес» имел опасные моменты, но мы хорошо атаковали. Приятное ощущение — мы победили в тяжелом матче. Время от времени было сложно, они закрывали свободное пространство.



Все зависит от соперника. Порой мы играем восхитительно, но «Барселона» должна уметь играть и в таких обстоятельствах — на выезде, с тяжелым соперником», – цитирует тренера Marca.