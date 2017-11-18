Калешин: сожалею, что информация о происходящем в «Кубани» просочилась наружу

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился мыслями о победе над «Тюменью» (3:1) в 24-м туре ФНЛ и прокомментировал информацию о долгах клуба перед футболистами.

Игроки «Кубани» из-за долгов по зарплате грозились бойкотировать прошедший матч, но руководство клуба и Краснодарского края заверило, что до 24 ноября выплатит по две-три зарплаты каждому футболисту.

«Думаю, мы заслужили победу. Честно, первый тайм комментировать сложно, некоторые моменты я просто не видел. Нужно будет посмотреть видео, в определённые моменты видимость в тумане составляла метров 15-20, и то, что происходило на дальнем фланге и около штрафной соперника, было практически недоступно взору. Поэтому сложно сказать, как там развивались события: туман оказал влияние на восприятие игры.

По поводу слухов о долгах: в любой семье, а футбольный клуб – это семья, бывают разного рода неурядицы, иногда и скандалы. В хорошей семье все скандалы остаются внутри и не выходят наружу, потому что это отношения между близкими людьми, и они не должны становиться достоянием общественности. То, что происходит внутри клуба между игроками, руководством, тренерами – это все внутренние проблемы футбольного клуба «Кубань». И я сожалею, что информация о том, что происходит в клубе, просочилась наружу.

Думаю, мы сами можем разобраться с теми внутренними проблемами, которые у нас существуют. Надеюсь, в дальнейшем это не будет повторяться, потому что это всегда негативно влияет на отношения. Еще раз говорю: близкие люди всегда могут найти компромисс между собой, как бы они ни поругались, поэтому мы в течение нескольких дней разобрали ситуацию, пришли к тому, что «Кубань» – единое целое, и выступили единым фронтом», — цитирует Калешина сайт клуба.

Добавим, что последние два абзаца изначально были опубликованы на сайте «Кубани», но потом их удалили.