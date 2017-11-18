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«Страсбург» выиграл у «Ренна», «Тулуза» и «Метц» сыграли вничью

Футбол

«Страсбург» выиграл у «Ренна» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На исходе получаса игры Жереми Блеак открыл счёт. На 82-й минуте хозяева удвоили преимущество — отличился Стефан Баокен. На 88-й минуте Адриен Эну отыграл один мяч.

В других матчах 13-го тура французской Лиги 1 «Дижон» выиграл у «Труа» со счетом 3:1, «Генгам» и «Анже» сыграли вничью (1:1), а «Тулуза» и «Метц» обошлись без голов.

Франция - Лига 1. 13-й тур
18 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
2 : 1
Ренн
Ренн
1:0 – Блеак – 28, 2:0 – Баокен – 82, 2:1 – Эну – 88
Удаления: нет – Амальфитано, 63
Франция - Лига 1. 13-й тур
18 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Дижон
Дижон
3 : 1
Труа
Труа
0:1 – Чжун – 18, 1:1 – Тавареш – 29, 2:1 – Тавареш – 46, 3:1 – Хун – 50
Франция - Лига 1. 13-й тур
18 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Генгам
Генгам
1 : 1
Анже
Анже
1:0 – Камара – 14, 1:1 – Андрё – 23
Удаления: До, 61 – нет
Франция - Лига 1. 13-й тур
18 ноября 2017, суббота. 22:00 МСК
Тулуза
Тулуза
0 : 0
Метц
Метц
Удаления: нет – Дианье, 23
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Генгам Дижон Метц Ренн Труа Тулуза ФК Анже ФК Страсбург
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