«Страсбург» выиграл у «Ренна», «Тулуза» и «Метц» сыграли вничью

«Страсбург» выиграл у «Ренна» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На исходе получаса игры Жереми Блеак открыл счёт. На 82-й минуте хозяева удвоили преимущество — отличился Стефан Баокен. На 88-й минуте Адриен Эну отыграл один мяч.

В других матчах 13-го тура французской Лиги 1 «Дижон» выиграл у «Труа» со счетом 3:1, «Генгам» и «Анже» сыграли вничью (1:1), а «Тулуза» и «Метц» обошлись без голов.