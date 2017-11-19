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Восстановление форварда «Кубани» Гогниева после операции займёт 3 месяца

Футбол

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин рассказал о сроках восстановления 36-летнего нападающего команды Спартака Гогниева, который 17 ноября перенёс операцию в Москве по поводу травмы плеча.

«По мнению врача, операция прошла в плановом режиме, прошла успешно. На сегодняшний день ориентировочный срок реабилитации – три месяца. Месяц он будет носить лангет, через месяц начнёт выполнять упражнения. Думаю, он должен восстановиться быстрее», — цитирует Калешина сайт «Кубани».

В текущем сезоне Гогниев забил четыре гола в 16 матчах ФНЛ.

«Кубань» на своём поле обыграла «Тюмень»
Источник: Официальный сайт ФК "Кубань" Сообщить об ошибке
Теги
Кубань Евгений Калешин Спартак Гогниев Травмы — футбол
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