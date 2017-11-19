«Бенфика» перед матчем с ЦСКА обыграла «Виторию Сетубал» в Кубке Португалии

«Бенфика», соперник ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграла «Виторию Сетубал» в матче 4-го раунда Кубка Португалии. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «Бенфики» отметились Франко Серви и Филип Кровинович. Лиссабонская команда вышла в 1/8 финала Кубка и узнает своего соперника позже.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» на своём поле проиграла ЦСКА со счётом 1:2. В Москве команды сыграют в ближайшую среду, 22 ноября.