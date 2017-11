Фаны «Фейеноорда» провели акцию в честь вратаря, потерявшего сына из-за лейкемии

Фанаты «Фейеноорда» провели акцию в поддержку вратаря Брэдли Джонса на домашнем матче 12-го тура чемпионата Нидерландов с «ВВВ-Венло». Встреча завершилась со счетом 1:1.

18 ноября 2011 года шестилетний сын Джонса Лука скончался от лейкемии. Шесть лет спустя фанаты в начале игры достали зажигалки, а также включили фонарики на мобильных телефонах. После этого болельщики исполнили песню You Never Never Alone.

35-летний Джонс с 2010 по 2015 год выступал за «Ливерпуль».

Видео доступно на странице Goal в «Твиттере».