Рамос получил перелом носовой перегородки в мадридском дерби

Защитник «Реала» Серхио Рамос во время дерби с «Атлетико» (0:0, второй тайм) в 12-м туре чемпионата Испании получил неприятную травму. В концовке первого тайма игрок «матрасников» Лукас-Франсуа Эрнандес, пытаясь опередить Рамоса в своей штрафной площади, нанёс тому сильный удар бутсой в нос.

Капитану «Реала» из-за кровотечения пришлось ненадолго покинуть поле, а после перерыва он был заменён на Хосе Игнасио Начо. Marca сообщает, что Рамос сломал носовую перегородку.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Marca.