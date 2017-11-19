«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби

«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 0:0.

В дебюте встречи отличный момент был у «Атлетико», но в целом до перерыва «Реал» владел инициативой, создав при этом только одну голевую возможность. Во втором тайме рисунок игры не изменился, голов зрители так и не увидели.

«Атлетико» и «Реал», набрав по 24 очка, делят третье-четвертое места в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на 10 очков, а от «Валенсии» — на три балла. При этом у «летучих мышей» есть игра в запасе.