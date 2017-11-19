«Наполи» одержал домашнюю победу над «Миланом»

«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте Лоренцо Инсинье открыл счёт в матче, а на 72-й минуте вышедший на замену Пётр Зелиньски забил второй гол неаполитанской команды. В концовке россонери удалось отыграть один мяч — отличился Алессио Романьоли.

Лидирующий в таблице Серии А «Наполи» набрал 35 очков и опережает сыгравший на матч меньше «Ювентус» на четыре балла. «Милан» с 19 очками в активе располагается на седьмой позиции.