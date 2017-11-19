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«Наполи» одержал домашнюю победу над «Миланом»

Футбол

«Наполи» одержал победу над «Миланом» в матче 13-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте Лоренцо Инсинье открыл счёт в матче, а на 72-й минуте вышедший на замену Пётр Зелиньски забил второй гол неаполитанской команды. В концовке россонери удалось отыграть один мяч — отличился Алессио Романьоли.

Лидирующий в таблице Серии А «Наполи» набрал 35 очков и опережает сыгравший на матч меньше «Ювентус» на четыре балла. «Милан» с 19 очками в активе располагается на седьмой позиции.

Италия - Серия А. 13-й тур
18 ноября 2017, суббота. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
2 : 1
Милан
Милан
1:0 – Инсинье – 33, 2:0 – Зелиньски – 72, 2:1 – Романьоли – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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