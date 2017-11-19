Промес вышел на шестое место среди бомбардиров-легионеров РФПЛ

Голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес, поразив ворота «Краснодара» в гостевом матче 17-го тура РФПЛ, довёл до 51 количество голов, забитых им в российской Премьер-Лиге. Это шестой показатель среди иностранных футболистов, выступавших в чемпионате России. На один гол меньше забили Ари (Бразилия), Кевин Кураньи (Германия), Назим Сулейманов (Азербайджан) и Сергей Корниленко (Беларусь).

Среди легионеров больше Промеса в РФПЛ забили только Халк (Бразилия, 55 голов), Веллитон (Бразилия, 57), Сейду Думбия (Кот-д’Ивуар, 66), Данни (Португалия, 68) и Вагнер Лав (Бразилия, 85).

Лучшим бомбардиром за всю историю российского чемпионата является Олег Веретенников (143).