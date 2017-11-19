Перотти: не знаю, из чего состоит тело Найнгголана, на мой взгляд, он не человек

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти, реализовавший пенальти и отдавший результативную передачу на Раджу Найнгголана в дерби с «Лацио» (2:1), отдал должное своему одноклубнику. Участие бельгийца в римском матче до последнего момента находилось под вопросом, Найнгголан вернулся из расположения сборной, испытывая проблемы с пахом, но сумел восстановиться и помог своей команде добиться важнейшей победы.



«Не знаю, из чего состоит тело Раджи, но факт в том, что когда он получает травму, то очень быстро восстанавливается. Думаю, нам нужно провести ряд научных тестов, поскольку, на мой взгляд, он не человек!



Что касается пенальти, я не испытывал дрожь в ногах, но понимал всё ответственность за одноклубников и болельщиков на трибунах. Если бы я ошибся, то это стало бы огромным разочарованием», — отметил Перотти в эфире Sky Sport Italia.

«Рома» выиграла у «Лацио» в римском дерби