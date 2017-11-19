Карвахаль — о возвращении на поле после проблем с сердцем: чувствую себя хорошо

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, пропустивший почти два месяца из-за проблем с сердцем, рад вернуться на поле, однако остался недоволен результатом дерби с «Атлетико» (0:0) в 12-м туре Примеры.



«Я зол, поскольку мы не победили и потеряли два очка. Я хорошо чувствовал себя в игре и на самом деле очень хотел вернуться к матчам. Возвращение в строй после травмы — это всегда радостно.



Что касается отставания от «Барселоны» на десять очков, это значительная дистанция, но сегодня команда отдала все силы. Если мы будем требовать от себя максимум, то сможем ликвидировать этот разрыв. Мы создали мало возможностей для взятия ворот «Атлетико»? Соперники очень сильны в защите», — приводит слова Карвахаля интернет-издание Football Espana.

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