«МЮ» установил рекордную сумму компенсации для желающих пригласить Моуринью

Руководство «Манчестер Юнайтед» назначило рекордную сумму компенсации, которую придётся заплатить желающим заполучить главного тренера Жозе Моуринью. По информации издания Daily Mail, речь идёт о £ 20 млн (около € 22,4 млн). В Манчестере хотят сохранить португальского специалиста, рассчитывая на продолжительное сотрудничество, и столь высокая сумма компенсации должна повлиять в первую очередь на амбиции «ПСЖ», который проявляет интерес к персоне Моуринью и планирует будущим летом сделать соответствующее соглашение.



Действующее соглашение Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2019 года.

Моуринью по окончании сезона может покинуть «МЮ» и возглавить «ПСЖ»