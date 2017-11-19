Конте: важно, что «Челси» сумел начать непростой период с уверенной победы

Главный тренер «Челси» Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги встречи с «Вест Бромвичем» (4:0) в 12-м туре АПЛ. Теперь синих ожидает игра с «Карабахом» в Лиге чемпионов и принципиальный матч с «Ливерпулем» в чемпионате Англии.



«Важно, что мы сумели начать этот непростой период с уверенной победы, особенно против «Вест Бромвича». Не забывайте, что в прошлом сезоне нам пришлось очень непросто в матчах с ними. Мы выиграли обе встречи со счётом 1:0, но это были крайне тяжёлые победы.



Сегодня нам было проще благодаря сильному началу встречи и максимальной концентрации. Вся команда действовала уверенно, а нападающие достигли великолепного понимания друг друга. Мы провели отличную игру, но у «Вест Брома» действительно непростая и физически мощная команда», — цитирует специалиста пресс-служба лондонского клуба.



«Подобная победа важна для обретения укрепления уверенности, особенно в преддверии решающего матча в среду. Думаю, это будет ключевая на данном этапе игра сезона, поскольку победа позволит нам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Именно поэтому нам было необходимо начать этот отрезок сезона в позитивном ключе», — подчеркнул Конте.

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