Хайнкес: на этой неделе Видаль начал тренироваться исключительно хорошо

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес отметил изменения в подходе к делу чилийского полузащитника Артуро Видаля после неплохой игры с «Аугсбургом» (3:0) в 12-м туре Бундеслиги.



«Я долго разговаривал с ним две или две с половиной недели назад, и сказал, что не доволен его физическим состоянием в целом. Я сообщил, что если он хочет играть, то ему придётся что-то менять. С этого момента он начал тренироваться надлежащим образом, на тренировочных сессиях он вёл себя по-другому — на этой неделе он занимался исключительно хорошо.



Я знаю, на что способен Видаль ещё с наших времён в «Байере». Сегодня он играл так, как в первый год нашей работы в Леверкузене, когда он много забивал и активно двигался на поле. Этого я от него и ожидаю», — цитирует специалиста ESPN.

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