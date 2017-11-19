Тренер «Аугсбурга»: «Бавария» заслуженно выиграла, но оборонялись мы неплохо

Главный тренер «Аугсбурга» Мануэль Баум прокомментировал поражение от «Баварии» в матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Мы хорошо вошли в игру и мало что позволяли сопернику. Тем обиднее было пропускать первые два мяча. Конечно, впереди мы планировали создать чуть больше моментов. Для нас было важно попробовать хорошо обороняться на протяжении всех 90 минут. У нас это хорошо получилось. В итоге, конечно, „Бавария“ заслуженно выиграла», — цитирует тренера сайт мюнхенцев.