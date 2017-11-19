Алешандро Пато в 20 лет забил 15 мячей за один сезон итальянской серии А, став лучшим молодым футболистом Италии и получив премию Golgen Boy.

Так что потом казалось: вот-вот и он окончательно станет суперзвездой. Но время шло, сейчас игроку уже 28 лет, он всё ещё считается перспективным, и ему дают шансы «Челси» и «Вильярреал». Но лучшим сезоном бразильца так и остался тот, с 15 мячами в серии А. И похожих футболистов много.

Видео с рейтингом «ТОП-10 вечно перспективных футболистов» доступно на «Чемпионате».