«Уфа» — «Урал»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала» на матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Кротов.
Запасные: Шелия, Сухов, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Абдулавов, Фатай.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Меркулов, Динга, Фидлер, Манучарян, Портнягин, Щербаков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 11:30 мск.