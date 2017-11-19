Петраков: я не узнал «Томь», игроки на матч с «Химками» вышли инфантильные

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Химок» в матче 24-го тура Футбольной национальной лиги, прервав серию из трёх игр без побед в турнире. Встреча проходила в Химках на стадионе «Новые Химки » и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Я сегодня свою команду не узнал. Мы бездарно сыграли в обороне. А поскольку мы вторую игру пропускаем по три мяча, то, наверное, какой-то звоночек есть. Нам не хватило настроя, дисциплины и самоотдачи. А без этого добиться положительного результата тяжело.

Сегодня игроки вышли инфантильные. Владеть мячом — это не значит победить. Нашим атакующим ребятам нужно было играть иначе. Они не справились с задачей. Соперника мы разобрали и знали его сильные стороны, но мои слова не дошли до игроков», – сказал Петраков.