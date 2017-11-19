Маер: в начале сезона я мало играл в «Ростове» и очень скучал по футболу

Полузащитник «Ростова» Жан Маер поделился ожиданиями от домашнего матча 17-го тура РФПЛ с «Амкаром» (19 ноября).

«Считаю, что мы провели отличную подготовку. Прекрасно знаем стиль соперника и сделаем всё, чтобы победить, так как нам очень нужны очки. «Амкар» — очень организованная команда. Мы должны остановить их атаки и навязать свой футбол. Нам нужно играть на все 100 %, чтобы показать хороший футбол, например, как в матчах против «Зенита» и «Спартака». Нам нужно набирать очки. Мы просто обязаны показать всё, на что способны в этой встрече.



В начале сезона я мало играл, тогда я очень скучал по футболу. Сейчас же получаю достаточно игровой практики и надеюсь, что трудный период для команды скоро останется позади. Хочу скорее забить гол, чтобы прибавить уверенности в своих силах», — цитирует Маера сайт клуба.