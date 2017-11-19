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Мхитарян остался вне заявки «МЮ» на матч с «Ньюкаслом» по тактическим причинам

Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что не включил полузащитника Генриха Мхитаряна в заявку команды на матч 12-го тура английской Премьер-лиги по тактическим соображениям, сообщает Sky Sports.

В нынешнем сезоне армянский хавбек выходил в стартовом составе в 10 из 11 матчей манкунианцев в АПЛ. На его счету один гол и пять голевых передач.

Ивуарийский защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи пропустил вчерашний матч из-за травмы.

Напомним, что «МЮ» на своём поле добился волевой победы над «Ньюкаслом» со счётом 4:1.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Генрих Мхитарян Жозе Моуринью Эрик Бейи Травмы — футбол
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