Мхитарян остался вне заявки «МЮ» на матч с «Ньюкаслом» по тактическим причинам

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что не включил полузащитника Генриха Мхитаряна в заявку команды на матч 12-го тура английской Премьер-лиги по тактическим соображениям, сообщает Sky Sports.

В нынешнем сезоне армянский хавбек выходил в стартовом составе в 10 из 11 матчей манкунианцев в АПЛ. На его счету один гол и пять голевых передач.

Ивуарийский защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи пропустил вчерашний матч из-за травмы.

Напомним, что «МЮ» на своём поле добился волевой победы над «Ньюкаслом» со счётом 4:1.