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«Анжи» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ

Футбол

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Локомотива» на предстоящий сегодня, 19 ноября, в Каспийске матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев.

Запасные: Будаков, Шлеев, Армаш, Эльмурзаев, Кацаев, Афонин, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.

Запасные: Медведев, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Галанин, Тугарев, Лысов.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Локомотив». Начало — в 14:00 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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