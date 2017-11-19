«Анжи» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Локомотива» на предстоящий сегодня, 19 ноября, в Каспийске матч 17-го тура российской Премьер-Лиги.
«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Тетрашвили, Самарджич, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Гулиев, Данченко, Прудников, Яковлев.
Запасные: Будаков, Шлеев, Армаш, Эльмурзаев, Кацаев, Афонин, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.
«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, И. Денисов, Коломейцев, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Рыбусь, Фернандеш.
Запасные: Медведев, Ротенберг, Маргасов, Тарасов, Касаев, Баринов, Галанин, Тугарев, Лысов.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Локомотив». Начало — в 14:00 мск.
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