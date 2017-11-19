«Уфа» на своём поле переиграла «Урал»

«Уфа» одержала победу над «Уралом» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 28-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел команду Сергея Семака вперёд, а на исходе часа игры Вячеслав Кротов удвоил преимущество уфимцев. В концовке игры гости могли отыграть один мяч, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти.

«Уфа» набрала 24 очка и вышла на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Урал», который имеет столько же баллов, но опустился на седьмую позицию из-за дополнительных показателей.