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«Уфа» на своём поле переиграла «Урал»

Футбол

«Уфа» одержала победу над «Уралом» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 28-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел команду Сергея Семака вперёд, а на исходе часа игры Вячеслав Кротов удвоил преимущество уфимцев. В концовке игры гости могли отыграть один мяч, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти.

«Уфа» набрала 24 очка и вышла на шестое место в турнирной таблице чемпионата России, обогнав «Урал», который имеет столько же баллов, но опустился на седьмую позицию из-за дополнительных показателей.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
19 ноября 2017, воскресенье. 11:30 МСК
Уфа
Уфа
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 – Стоцкий – 28, 2:0 – Кротов – 58
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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