Тарханов: «Уфа» переиграла «Урал» по всем статьям

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (0:2) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Нас переиграла „Уфа“ по всем статьям. Мы владели инициативой, но в плане созидания угроз минимум было. Только пенальти, и в первом тайме штанга была.

У „Уфы“ много контратак было, когда они могли ещё забить. Считаю, „Уфа“ была сегодня сильнее нас.

Готовиться — одно, а выйти на поле и продемонстрировать — это другое. Сегодня ничего не получилось продемонстрировать», — заявил Тарханов.