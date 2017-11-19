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Тарханов: «Уфа» переиграла «Урал» по всем статьям

Футбол

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал гостевое поражение от «Уфы» (0:2) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Нас переиграла „Уфа“ по всем статьям. Мы владели инициативой, но в плане созидания угроз минимум было. Только пенальти, и в первом тайме штанга была.

У „Уфы“ много контратак было, когда они могли ещё забить. Считаю, „Уфа“ была сегодня сильнее нас.

Готовиться — одно, а выйти на поле и продемонстрировать — это другое. Сегодня ничего не получилось продемонстрировать», — заявил Тарханов.

«Уфа» на своём поле переиграла «Урал»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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