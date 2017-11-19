Семак: «Уфа» заслуженно победила «Урал», есть осадочек по поводу реализации

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» (2:0) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Хорошая игра была в нашем исполнении. Активно начали, создали достаточное количество моментов, и надо было забивать больше, особенно в первом тайме, моменты были очень хорошие. Обидно было бы закончить такой матч с минимальным преимуществом или вообще упустить победу. Преимущество было серьёзное, по моментам — подавляющее. Ребята сегодня молодцы. Абсолютно заслуженно победили.

Хорошо, что два мяча забили. Для нас это тоже неплохо. Но моментов создали гораздо больше, и, конечно, есть небольшой осадочек того, что надо больше моментов реализовывать, стараться больше забивать. Что касается Кротова, то он своим отношением и игрой заслужил место в стартовом составе", — заявил Семак.