«Уфа» – «Урал» — 2:0. Видеообзор матча

«Уфа» одержала победу над «Уралом» в матче 17-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 28-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел команду Сергея Семака вперёд, а на исходе часа игры Вячеслав Кротов удвоил преимущество уфимцев.

В концовке игры гости из Екатеринбурга могли отыграть один мяч, но Эрик Бикфалви не реализовал пенальти.

Видеообзор матча «Уфа» — «Урал» смотрите на официальном сайте РФПЛ.

С таблицей российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».