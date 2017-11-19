Ниасс: уверенность «Эвертона» в собственных силах растёт, мы не опускаем руки

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс поделился впечатлениями от матча с «Кристал Пэлас» (2:2) в 12-м туре АПЛ. Гол экс-игрока московского «Локомотива» принёс «ирискам» одно очко.

«Приятно заработать одно очко, так как последние два месяца были трудными. У „Кристал Пэлас“ есть хорошие игроки, так что мы знали, что матч будет сложным.

У меня не было полноценной предсезонной подготовки, поэтому я всё ещё набираю форму и играю всё лучше и лучше. Очень счастлив, что забил.

Уверенность «Эвертона» в собственных силах растёт. Мы сумели дважды отыграться и доказали, что не опускаем руки», — сказал Ниасс.