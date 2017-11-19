Киоун считает, что «Манчестер Сити» может повторить достижение «Арсенала»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что «Манчестер Сити» может пройти весь сезон английской Премьер-лиги без поражений и повторить уникальное достижение лондонской команды в сезоне-2003/04. Подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место в таблице АПЛ, выиграв 11 матчей из 12.

«Я рад быть частью исключительного клуба, который прошёл весь сезон без поражения. Я надеюсь, что „Сити“ не сделает этого, но, похоже, у них получится. Я не вижу, кто их остановит. Я думаю, что мы смотрим на ещё одну непобедимую команду. Они способны пройти весь путь без поражений», — приводит слова Киоун BBC.