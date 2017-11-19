Бывший нападающий ЦСКА Думбия может покинуть «Спортинг» в январе

Нападающий «Спортинга» Сейду Думбия может уйти из лиссабонского клуба в январское трансферное окно, сообщает A Bola.

29-летний форвард испытывает трудности при адаптации к идеям главного тренера лиссабонской команды Жорже Жезуша, а также подвержен травмам.

Источник отмечает, что Думбия может покинуть «Спортинг» уже зимой, и клуб уже установил на него цену — € 15 млн.

Переход ивуарийского нападающего из «Ромы», учитывая все выплаты, стоил «Спортингу» € 7,2 млн. Его контракт рассчитан до 2020 года.

В составе португальской команды Думбия в нынешнем сезоне провёл 13 матчей (404 минуты) и забил два мяча.