Сёмин: в ситуации с голом в ворота «Анжи» было великолепное взаимодействие

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал гостевую победу над «Анжи» (1:0) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Нам очень тяжело даются игры после сборных. Тем более на выезде и тем более в Махачкале. Здесь всегда сложно проходят игры. Равная игра была. Но мы хороший эпизод использовали, великолепное взаимодействие было при забитом мяче. Хорошо сыграли при стандартных положениях, которые очень хорошо использует „Анжи“.

Доволен всеми, потому что мы выиграли. Все боролись, играли, был неплохой футбол, особенно в атаке. Без нападающего мы создали неплохие моменты, особенно в контратакующих действиях. Я всеми доволен. Самое главное, что игроки работали на поле», — заявил Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».

Посмотреть гол можно в «твиттере» «Локомотива».