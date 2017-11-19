Вернблум: даже будучи скандинавом, не готов постоянно играть в таких условиях!

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями от матча 17-го тура российской Премьер-Лиги с «СКА-Хабаровск». Встреча, прошедшая в Хабаровске 18 ноября в непростых погодных условиях, завершилась победой «армейцев». Швед в прошедшей игре сумел оформить дубль.

«Мы играли очень хорошо. Единственное — допустили ошибки, дали соперникам шанс проводить атаки, и они реализовали свои возможности. Но мы смогли перестроиться и забили сами.



Без сомнений, буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия! Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют. Это позитивный опыт для меня, но даже будучи скандинавом, я не готов постоянно играть в таких условиях!



Это был забавный опыт для нас, играли в 12 часов, когда должен быть день, а на улице вечер. Все чувства были смешанными. Но такой опыт полезен.



Я бы сам никогда не пошёл на стадион в такую погоду! Но люди пришли, их было достаточно много. Это мужественные люди! Приятно, что они пришли. Нашим болельщикам большая благодарность, мы их видели и слышали», — приводит слова Вернблума официальный сайт ЦСКА.

Видео интервью с Понтусом Вернблумом смотрите на канале ЦСКА в YouTube.

